Дети и подростки из Абхазии смогут участвовать в программах РФ по поддержке молодежи
Дети и подростки из Абхазии смогут участвовать в российских программах по поддержке молодежи. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин уже подписал соответствующее распоряжение.
Уточняется, что для участия доступны такие проекты, как «Движение первых», «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание», а также форумы «Машук» и «Таврида».
Помимо прочего молодежь Абхазии сможет принять участие в конкурсах в различных областях, включая спорт, науку и культуру.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в рамках укрепления экономических и социальных связей, Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на который уже выделено 100 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru