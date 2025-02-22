Дети и подростки из Абхазии смогут участвовать в программах РФ по поддержке молодежи

Дети и подростки из Абхазии смогут участвовать в российских программах по поддержке молодежи. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин уже подписал соответствующее распоряжение.

Россия направила Абхазии финансовую поддержку на социально-экономическое развитие

Уточняется, что для участия доступны такие проекты, как «Движение первых», «Россия — страна возможностей», Российское общество «Знание», а также форумы «Машук» и «Таврида».

Помимо прочего молодежь Абхазии сможет принять участие в конкурсах в различных областях, включая спорт, науку и культуру.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в рамках укрепления экономических и социальных связей, Россия создаст фонд поддержки малого и среднего бизнеса Абхазии, на который уже выделено 100 миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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