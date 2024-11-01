В суде Петербурга задержанную с наркотиками девушку позвали замуж

По её словам, инцидент произошёл в сентябре. Забава и ранее судимый участник ЧВК «Вагнер» Стас приехали в Северную столицу из Туапсе. Во время прогулки по городу молодому человеку показалось, что он увидел бывшего парня своей возлюбленной.

В ходе конфликта Стас решил припугнуть оппонента и достал из шорт муляж гранаты, но затем понял, что обознался. Однако, пока шла перепалка, успели приехать сотрудники полиции, которые мужчин отпустили, а девушку задержали, так как нашли у неё 88 гр кокаина.

На заседании суда Стас, выступающий по делу свидетелем, сделал Забаве предложение руки и сердца, после чего девушка «заплакала и закивала головой».

«Романтичнее предложения в Санкт-Петербурге, может быть только предложение руки и сердца в суде Санкт-Петербурга! Мне кажется, что свадьбу надо будет делать в судебной стилистике», - заключила Лебедева.

Ранее в Благовещенске правоохранители прямо в ЗАГС задержали жениха, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

