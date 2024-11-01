В суде Петербурга задержанную с наркотиками девушку позвали замуж
Молодой человек по имени Стас сделал предложение своей девушке Забаве прямо в зале Василеостровского суда Санкт-Петербурга. Об этом в своём Telegram-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
По её словам, инцидент произошёл в сентябре. Забава и ранее судимый участник ЧВК «Вагнер» Стас приехали в Северную столицу из Туапсе. Во время прогулки по городу молодому человеку показалось, что он увидел бывшего парня своей возлюбленной.
В ходе конфликта Стас решил припугнуть оппонента и достал из шорт муляж гранаты, но затем понял, что обознался. Однако, пока шла перепалка, успели приехать сотрудники полиции, которые мужчин отпустили, а девушку задержали, так как нашли у неё 88 гр кокаина.
На заседании суда Стас, выступающий по делу свидетелем, сделал Забаве предложение руки и сердца, после чего девушка «заплакала и закивала головой».
«Романтичнее предложения в Санкт-Петербурге, может быть только предложение руки и сердца в суде Санкт-Петербурга! Мне кажется, что свадьбу надо будет делать в судебной стилистике», - заключила Лебедева.
Ранее в Благовещенске правоохранители прямо в ЗАГС задержали жениха, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru