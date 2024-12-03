В суд направили дело о взрыве на Крымском мосту в 2022 году

Следствие полагает, что преступление было организовано первым заместителем председателя СБУ Василием Малюком совместно с неустановленными лицами. Согласно материалам дела, злоумышленники создали группу, в которую вошли обвиняемые и другие лица. Взрывное устройство, изготовленное на территории Украины и замаскированное под груз строительной пленки, было доставлено на мост в грузовике, водитель которого не был осведомлен о происходящем.

Взрыв произошел 8 октября 2022 года. В результате погибли водитель грузовика и четверо пассажиров легкового автомобиля, находившихся неподалеку. Дело направлено для рассмотрения в Южный окружной военный суд. Все обвиняемые находятся под арестом, передает «Радиоточка НСН».

