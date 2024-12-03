В суд направили дело о взрыве на Крымском мосту в 2022 году

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Среди обвиняемых – Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян. Им инкриминируются террористический акт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконный оборот взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК), а также, в отношении Соломко и Терчаняна — контрабанда взрывных устройств (ч. 3 ст. 226.1 УК).

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Следствие полагает, что преступление было организовано первым заместителем председателя СБУ Василием Малюком совместно с неустановленными лицами. Согласно материалам дела, злоумышленники создали группу, в которую вошли обвиняемые и другие лица. Взрывное устройство, изготовленное на территории Украины и замаскированное под груз строительной пленки, было доставлено на мост в грузовике, водитель которого не был осведомлен о происходящем.

Взрыв произошел 8 октября 2022 года. В результате погибли водитель грузовика и четверо пассажиров легкового автомобиля, находившихся неподалеку. Дело направлено для рассмотрения в Южный окружной военный суд. Все обвиняемые находятся под арестом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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