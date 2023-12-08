Суд обязал Сергея Полонского выплатить 20 млн рублей в пользу Олега Дерипаски

Суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить 20 млн рублей в пользу бизнесмена Олега Дерипаски по его иску о защите чести и достоинства, заявил адвокат Дерипаски Алексей Мельников, сообщает ТАСС.

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По его словам, все исковые требования его клиента были удовлетворены.

«Суд обязал Полонского и ООО "ЭрТиВиАй Продакшн" опровергнуть порочащие Олега Дерипску сведения», - уточнил адвокат.

Мельников назвал причиной искового требования распространение Полонским ложной и оскорбительной информации.

Ранее суд взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей по иску Олега Дерипаски, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СудИскОлег ДерипаскаСергей Полонский

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