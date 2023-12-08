Суд обязал Сергея Полонского выплатить 20 млн рублей в пользу Олега Дерипаски
Суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить 20 млн рублей в пользу бизнесмена Олега Дерипаски по его иску о защите чести и достоинства, заявил адвокат Дерипаски Алексей Мельников, сообщает ТАСС.
По его словам, все исковые требования его клиента были удовлетворены.
«Суд обязал Полонского и ООО "ЭрТиВиАй Продакшн" опровергнуть порочащие Олега Дерипску сведения», - уточнил адвокат.
Мельников назвал причиной искового требования распространение Полонским ложной и оскорбительной информации.
Ранее суд взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей по иску Олега Дерипаски, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Театр наций проведёт театральную школу в Шанхае в октябре 2024 года
- Дизайнер Кузнецова посоветовала использовать цвет «персиковый пушок» для декора
- СМИ: Финские пограничники задержали россиянина Тордена сразу после освобождения
- Суд обязал Сергея Полонского выплатить 20 млн рублей в пользу Олега Дерипаски
- Вдова Пьера Нарцисса Валерия вышла замуж за композитора Евгения Шахрая
- СМИ: Суд Финляндии не разрешил экстрадировать россиянина Тордена на Украину
- Сериал «Грузчики» и Владимир Гарцунов победили на кинофестивале в Бразилии
- ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% российских граждан
- Путин объявил об участии в президентских выборах
- Термин «режим кризиса» выбрали словом года в Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru