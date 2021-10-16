В субботу в Москве ожидается облачность и до 10 градусов тепла

Облачность, небольшой дождь и до +10 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптик пообещал москвичам возвращение теплой погоды

Температура воздуха днем в столице составит 8-10 градусов тепла. Синоптики предупреждают о юго-западном ветре 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление — около 745 мм ртутного столба. В ночь на воскресенье температура снизится до плюс 2 градусов.

В Московской области в субботу ожидается +6...11 градусов, в ночь на воскресенье может похолодать до минус 1 градуса.

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Фото: mos.ru
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