В субботу в Москве ожидается облачность и до 10 градусов тепла

Температура воздуха днем в столице составит 8-10 градусов тепла. Синоптики предупреждают о юго-западном ветре 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление — около 745 мм ртутного столба. В ночь на воскресенье температура снизится до плюс 2 градусов.

В Московской области в субботу ожидается +6...11 градусов, в ночь на воскресенье может похолодать до минус 1 градуса.

