Синоптик пообещал москвичам возвращение теплой погоды
В начале следующей недели в столичном регионе похолодает, но в среду вероятно возвращение теплой погоды. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, в выходные дни дождь утихнет, осадки будут не такими обильными, как в конце недели, ожидается ветер.
«А вот уже дальше есть очень большая вероятность того, что где-то 21 октября у нас будет яростный взрыв тепла, и воздух будет прогреваться до +10…+12 градусов», - рассказал синоптик.
За прошедшую ночь в столице выпало почти 30% месячной нормы осадков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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