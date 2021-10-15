Синоптик пообещал москвичам возвращение теплой погоды

В начале следующей недели в столичном регионе похолодает, но в среду вероятно возвращение теплой погоды. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в выходные дни дождь утихнет, осадки будут не такими обильными, как в конце недели, ожидается ветер.

«А вот уже дальше есть очень большая вероятность того, что где-то 21 октября у нас будет яростный взрыв тепла, и воздух будет прогреваться до +10…+12 градусов», - рассказал синоптик.

За прошедшую ночь в столице выпало почти 30% месячной нормы осадков, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

