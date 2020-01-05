В «Столото» рассказали, сколько будут ждать победителя-миллиардера

Житель Подмосковья, который впервые в истории российской лотереи выиграл миллиард рублей, сможет оформить и забрать свой приз в течение полугода. При уважительной причине этот срок в «Столото» могут продлить еще на три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотереи.

«У рекордсмена государственных лотерей, как и у всех победителей, есть полгода, чтобы приехать оформить свой выигрыш. При уважительной причине для задержки выигрыш будет ждать своего обладателя еще три года. Если участник так и не появится, вся сумма будет перечислена в госбюджет в полном объеме», - говорится в официальном сообщении.