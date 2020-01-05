В «Столото» рассказали, сколько будут ждать победителя-миллиардера
Житель Подмосковья, который впервые в истории российской лотереи выиграл миллиард рублей, сможет оформить и забрать свой приз в течение полугода. При уважительной причине этот срок в «Столото» могут продлить еще на три года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя гослотереи.
«У рекордсмена государственных лотерей, как и у всех победителей, есть полгода, чтобы приехать оформить свой выигрыш. При уважительной причине для задержки выигрыш будет ждать своего обладателя еще три года. Если участник так и не появится, вся сумма будет перечислена в госбюджет в полном объеме», - говорится в официальном сообщении.
При этом в «Столото» заявили, что «уважительной» может стать практически любая причина, потому что в компании «нацелены на то, чтобы выплатить выигрыш».
Ранее стало известно, что по итогам новогоднего розыгрыша лотереи выигрышным оказался билет, приобретенный в подмосковном селе Юдино. Победитель выиграл миллиард рублей. Пока житель Подмосковья не вышел на связь с компанией «Столото».
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