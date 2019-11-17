Британец разбогател на миллион, развлекая больную супругу
Житель Великобритании Кевин Френсис стал миллионером, пытаясь облегчить будни жены-инвалида, пишет Daily Mirror.
Британец приобрел две скретч-карты лотереи Merry Millions. На покупки он потратил десять фунтов. Карты преподнес ради развлечения 75-летней супруге, которая частично парализована.
Когда супруги стерли защитный слой карт и сопоставили выпавшие комбинации лотереи со своими билетами, выяснилось, что они выиграли миллион фунтов стерлингов.
«Я был в шоке и ничего не говорил Бренде больше часа. Когда я все-таки рассказал ей о выигрыше, она подумала, что я над ней подшучиваю», - цитируют РИА Новости слова британского миллионера.
Кевин Френсис намерен на выигранные деньги перестроить дом с учетом потребностей жены, а оставшиеся средства потратить на детей и внуков.
Ранее эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин в эфире НСН предположил, почему россияне не желают забирать свои выигрыши.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Билл Гейтс опять возглавил список миллиардеров
- «Черные эскадроны» Зеленского начали рейдерский захват украинских банков
- Врачи рассказали о состоянии президента Сербии Вучича
- СБУ опровергла похищение главы Укрэксимбанка
- Милонов назвал «враньем» слова Пушкиной об угрозах