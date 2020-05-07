Турниры проекта «Московский киберспорт» стартуют 10 мая

Федерация компьютерного спорта и Федерация шахмат российской столицы объявили о старте проекта «Московский киберспорт» @cybermos_ru. Поддержку ему оказывает департамента спорта города Москвы , информирует пресс-служба Москомспорта в своем инстаграм-аккаунте.

Цель проекта – оказать поддержку горожанам в сложных нынешних условиях, связанных с эпидемией коронавируса, а также дать возможность познакомиться с новыми видами спорта, подвигнуть к регулярным занятиям и тренировкам.

В рамках проекта «Московский кибеспорт» все соревнования будут организованы в виртуальном режиме. Уже назначены амбассадоры турнира. Ими стали супергроссмейстер Сергей Карякин, киберблогеры Сергей Карапетян и Сергей Никифоров, дрифт-гонщик Максим Тишенко, дизайнер Анастасия Задорина, телеведущий Андрей Довгопол и гребец-байдарочник Юрий Постригай.

Все турниры начнутся 10 мая и будут идти до начала августа. Всего запланировано более 220 открытых турниров по разным компьютерным дисциплинам и шахматам: от Counter-Strike:Global Offensive и Dota2 до World of Tanks и тетрис. Суммарный призовой фонд составит 3 миллиона рублей. Все новости на странице турнира в Инстаграм: @cybermos_ru.

