В столице заработал виртуальный музей «Москва - с заботой об истории»

Первый онлайн-музей Главного архивного управления Москвы и центров госуслуг «Мои документы» начал свою работу в эту среду, 6 мая. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова. Также она подчеркнула, что акции «Москва - с заботой об истории» исполнился год. В течение прошедшего времени удалось собрать уникальную коллекцию подлинных свидетельств о жизни города во времена Великой Отечественной войны. По словам Анастасии Раковой, в основу виртуальной выставки легли около 7,5 тысяч документов и других предметов военного времени.

Во время самоизоляции жители столицы смогут посетить музей в режиме онлайн. Они увидят не только фотографии, документы и письма военных лет, но и объемные модели медалей и орденов. Также у виртуальных гостей появится возможность посмотреть видеоролики с исторической хроникой, изучить анимированные схемы сражений и интерактивные карты.

Кроме того, фронтовые письма и воспоминания стали основой для видеосюжетов, в которых деятели культуры воспроизводят атмосферу событий Великой Отечественной войны. Памятные строки прочли Василий Лановой, Ирина Купченко, Борис Щербаков, Алена Бабенко и многие другие.