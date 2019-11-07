Экспозиции о жизни столицы в период обороны в 1941 году открыты в МФЦ
Экспозиции о жизни столицы в период обороны в 1941 году открыты в МФЦ
В Москве открылась обновлённая выставка проекта «Москва — с заботой об истории», посвящённая мобилизации столицы в 1941 году. Узнать о жизни города во время Великой Отечественной войны её гости смогут с помощью кинохроники, инфографики, аудиоинсталляции и интерактивной викторины. Кроме того, в экспозицию входят документы, фотографии, награды и памятные вещи, которые горожане передали в Главное архивное управление столицы.
Выставку «Москва — с заботой об истории» можно увидеть в 20 центрах «Мои документы» в часы работы офисов, отмечает АГН Москва. Кроме того, стало известно, что фотовыставка Главархива «Мой город. Моя история» пройдёт на Тверском, Чистопрудном и Гоголевском бульварах столицы. На снимках запечатлена повседневная жизнь москвичей в годы Великой Отечественной войны.
Ранее НСН писала, что Главархив Москвы рассекретил более 50 документов о деятельности партизан в годы Великой Отечественной войны. Из тени грифа «секретно» вышли материалы о работе подпольщиков в Истринском, Клинском и Краснополянском районах в 1941-1942 годах.
Отмечается, что с начала года рассекречено около 30 тысяч документов, раскрывающих новые исторические факты. Работы архива вызывают интерес горожан — так, в 2019 году выставочные проекты, в том числе виртуальные, посетили около семи тысяч человек.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал в блоге на своём персональном сайте, что москвичи передали в Главархив около трёх тысяч писем, фотографий, документов и личных вещей фронтовиков.
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