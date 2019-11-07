Экспозиции о жизни столицы в период обороны в 1941 году открыты в МФЦ

В Москве открылась обновлённая выставка проекта «Москва — с заботой об истории», посвящённая мобилизации столицы в 1941 году. Узнать о жизни города во время Великой Отечественной войны её гости смогут с помощью кинохроники, инфографики, аудиоинсталляции и интерактивной викторины. Кроме того, в экспозицию входят документы, фотографии, награды и памятные вещи, которые горожане передали в Главное архивное управление столицы.

Выставку «Москва — с заботой об истории» можно увидеть в 20 центрах «Мои документы» в часы работы офисов, отмечает АГН Москва. Кроме того, стало известно, что фотовыставка Главархива «Мой город. Моя история» пройдёт на Тверском, Чистопрудном и Гоголевском бульварах столицы. На снимках запечатлена повседневная жизнь москвичей в годы Великой Отечественной войны.