В столице задержан мужчина, перечисливший боевикам 50 млн рублей
В Москве задержан мужчина, перечисливший запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» не менее 50 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, пишет «Свободная пресса».
По её словам, задержанный — 26-летний уроженец Северной Осетии Георгий Гуев. В период с января 2015 года по май 2019 года он финансировал запрещённую в России организацию, отправляя денежные средства с помощью банковских карт. В ходе обыска в его жилище была обнаружена экстремистская литература, изъяты банковские карты и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов «Исламского государства», отмечает RT.
Ранее силовики в ХМАО задержали вербовщика «Исламского государства», пытавшегося шесть лет назад отправить в Сирию воевать на стороне боевиков жителя Когалыма, напоминает Ura.ru.
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