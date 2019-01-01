В столице задержан мужчина, перечисливший боевикам 50 млн рублей

По её словам, задержанный — 26-летний уроженец Северной Осетии Георгий Гуев. В период с января 2015 года по май 2019 года он финансировал запрещённую в России организацию, отправляя денежные средства с помощью банковских карт. В ходе обыска в его жилище была обнаружена экстремистская литература, изъяты банковские карты и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов «Исламского государства», отмечает RT.

Ранее силовики в ХМАО задержали вербовщика «Исламского государства», пытавшегося шесть лет назад отправить в Сирию воевать на стороне боевиков жителя Когалыма, напоминает Ura.ru.



