В столице Тувы запретили продажу алкоголя на майские праздники
В Кызыле власти запретили продавать алкоголь с 1 по 10 мая, сообщает пресс-служба мэрии города.
В период с 1 по 10 мая 2021 года в Кызыле установят запрет на продажу любых алкогольных напитков. Однако алкоголь по-прежнему будет доступен в местах общественного питания, хоть его и рекомендуется снять с реализации.
Уточняется, что жителям столицы региона также нельзя будет проносить алкоголь и напитки на его основе на праздничные мероприятия. Полиция города будет проводить рейды для выявления незаконной торговли алкогольной продукцией.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о штрафах за рекламу алкоголя в интернете. Депутат Виталий Милонов заявил НСН, что все «пойло» должно быть вычеркнуто из положительного контекста.
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