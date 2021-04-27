В столице Тувы запретили продажу алкоголя на майские праздники

Уточняется, что жителям столицы региона также нельзя будет проносить алкоголь и напитки на его основе на праздничные мероприятия. Полиция города будет проводить рейды для выявления незаконной торговли алкогольной продукцией.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о штрафах за рекламу алкоголя в интернете. Депутат Виталий Милонов заявил НСН, что все «пойло» должно быть вычеркнуто из положительного контекста.

