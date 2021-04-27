В столице Тувы запретили продажу алкоголя на майские праздники

В Кызыле власти запретили продавать алкоголь с 1 по 10 мая, сообщает пресс-служба мэрии города.

В период с 1 по 10 мая 2021 года в Кызыле установят запрет на продажу любых алкогольных напитков. Однако алкоголь по-прежнему будет доступен в местах общественного питания, хоть его и рекомендуется снять с реализации.

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Уточняется, что жителям столицы региона также нельзя будет проносить алкоголь и напитки на его основе на праздничные мероприятия. Полиция города будет проводить рейды для выявления незаконной торговли алкогольной продукцией.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о штрафах за рекламу алкоголя в интернете. Депутат Виталий Милонов заявил НСН, что все «пойло» должно быть вычеркнуто из положительного контекста.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
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