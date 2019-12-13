В столице скончалась дочь Льва Дурова
В Москве в возрасте 60 лет скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова. Как пишет «Интерфакс», в театре на Малой Бронной, где служила актриса, рассказали, что в последнее время она тяжело болела.
Добавим, дата и место похорон дочери народного артиста СССР Льва Дуров пока не определены, отмечает РЕН ТВ.
Напомним, актриса снялась во множестве фильмов, среди которых «Школьный вальс», «Юрьев день», «Кровавая барыня» и других. Кроме того, Екатерина Дурова принимала участие в съёмках «Ералаша».
Ранее, 10 декабря, стало известно о смерти солистки культовой группы Roxette Мари Фредрикссон. О ее кончине сообщил менеджер группы Мари Димберг. Он рассказал, что певица умерла утром 9 декабря в своей квартире.
Фредрикссон в последние годы боролась с тяжелой болезнью, как отмечает телеканал «360», ранее у нее диагностировали рак головного мозга. У певицы остались муж и двое детей. Ей был 61 год.
Фредрикссон и Пер Гессле основали Roxette в 1986 году, спустя три года их композиция The Look принесла им всемирную славу.
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