В столице скончалась дочь Льва Дурова

В Москве в возрасте 60 лет скончалась заслуженная артистка России Екатерина Дурова. Как пишет «Интерфакс», в театре на Малой Бронной, где служила актриса, рассказали, что в последнее время она тяжело болела.

Добавим, дата и место похорон дочери народного артиста СССР Льва Дуров пока не определены, отмечает РЕН ТВ.

Напомним, актриса снялась во множестве фильмов, среди которых «Школьный вальс», «Юрьев день», «Кровавая барыня» и других. Кроме того, Екатерина Дурова принимала участие в съёмках «Ералаша».