Стала известна причина смерти Лужкова
Главный врач мюнхенской клиники «Гроссхадерн» Карл-Вальтер Яух рассказал, что стало причиной смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщает телеканал «РЕН».
По словам Яуха, у политика случился инфаркт, в связи с чем он был экстренно доставлен в больницу. В ходе обследования Лужкову при помощи катетера открыли важнейшие сосуды и ему ненадолго стало лучше. Однако несколько позже его состояние снова ухудшилось из-за кровотечения из сосудов, и сердце остановилось.
Юрий Лужков, стоявший во главе российской столицы с июня 1992 по сентябрь 2010 года, умер 10 декабря в возрасте 83 лет. Похороны пройдут 12 декабря в Москве на Новодевичьем кладбище. Как сообщалось ранее, центр Москвы перекроют на время прощания с Лужковым.
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