Стала известна причина смерти Лужкова

По словам Яуха, у политика случился инфаркт, в связи с чем он был экстренно доставлен в больницу. В ходе обследования Лужкову при помощи катетера открыли важнейшие сосуды и ему ненадолго стало лучше. Однако несколько позже его состояние снова ухудшилось из-за кровотечения из сосудов, и сердце остановилось.