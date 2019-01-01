В столице простились с Сергеем Доренко
В Москве на Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с главным редактором «Говорит Москва» Сергеем Доренко.
Отмечается, что проводить в последний путь журналиста пришли родные, а также коллеги. Среди них были главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, руководитель Первого канала Константин Эрнст, гедиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв и другие журналисты.
Тело Доренко будет предано кремации. Его прах развеют в Керчи, где он родился.
Напомним, журнaлист и глaвный редaктор «Говорит Москвa» Сергей Доренко погиб 9 мая в стролице. Ему стало плохо во время езды на мотоцикле, он не справился с управлением транспортным средством. Причиной смерти, как выявила судебно-химическая экспертиза, стал рaзрыв aорты.
В эфире НСН тележурналист Владимир Соловьёв отметил талант Сергея Доренко и оценил его значение для журналистского сообщества.
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