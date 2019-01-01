В столице началось прощание с Сергеем Доренко

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко ушел из жизни 9 мая. Ему стало плохо, когда он ехал по Москве на мотоцикле. Прибывшим на место происшествия медикам не удалось его реанимировать. Доренко было 59 лет.

Напомним, что 15 мая стали известны результаты судебно-химической экспертизы, проведённой по требованию дочерей журналиста. Эксперты не подтвердили версию об отравлении Доренко.

