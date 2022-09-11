В столице изменили способ продажи билетов на аттракцион «Солнце Москвы»

«Чтобы обеспечить всем желающим достойный уровень посещения аттракциона мы в самое ближайшее время реализуем так называемую слотовую систему продажи — то есть число билетов на определенное время будет ограничено. В дальнейшем мы будем увеличивать эти слоты, а когда поток гостей нормализуется, вернемся на привычную систему продаж», — сообщает дирекция.

Отмечается, что слотовая система используется не только для продажи билетов на московский аттракцион «Солнце Москвы», но и на многие зарубежные аттракционы.

Ранее президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» в день 875-летия Москвы. Оно оборудовано 30 закрытыми кабинами, каждая из которых рассчитана на 15 пассажиров. В пяти кабинах пол прозрачный. Один оборот колеса обозрения длится 18 минут и 40 секунд. Оно доступно круглогодично благодаря системе климат-контроля в кабинках. «Солнце Москвы» может вместить до 450 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

