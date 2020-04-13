В столице из-за сильного ветра повышен уровень погодной опасности

Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра в ближайшие часы. В Гидрометцентре подчеркнули, что «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до 19:00. Отмечается, что местами порывы ветра могут составить до 17 метров в секунду.

В МЧС, в свою очередь, жителям столицы рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а владельцам авто советуют парковаться вдали от деревьев и линий электропередач, отмечает РЕН ТВ.