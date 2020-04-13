В столице из-за сильного ветра повышен уровень погодной опасности

Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра в ближайшие часы. В Гидрометцентре подчеркнули, что «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до 19:00. Отмечается, что местами порывы ветра могут составить до 17 метров в секунду.

В МЧС, в свою очередь, жителям столицы рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а владельцам авто советуют парковаться вдали от деревьев и линий электропередач, отмечает РЕН ТВ.

В Москве похолодает. Синоптики прогнозируют около ноля по ночам

Ранее НСН писала, что синоптики посулили жителям юга России похолодание. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, понижение температуры будет обусловлено вторжением воздушных масс из Скандинавии. Вильфанд отметил, что температуры в южных регионах России на предстоящей неделе будут на 2–4 градуса ниже нормы. Специалист добавил, что в темное время суток столбики термометров будут опускаться до отметок -3...-5 градусов.


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ФОТО: pixabay.com
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