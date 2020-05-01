В столице из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за порывистого ветра. Как заявили в Гидрометцентре, предупреждение будет действовать 2 мая с 9.00 до 21.00.

А ранее НСН писала, что предстоящее воскресенье, 3 мая, воздух в российской столице может прогреться до +25 градусов. Об этом рассказали специалисты Росгидромета. Синоптики подчеркнули, что такие показатели являются превышением климатической нормы на 4–5 градусов и больше характеры для летнего сезона.