В столице из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за порывистого ветра. Как заявили в Гидрометцентре, предупреждение будет действовать 2 мая с 9.00 до 21.00.
А ранее НСН писала, что предстоящее воскресенье, 3 мая, воздух в российской столице может прогреться до +25 градусов. Об этом рассказали специалисты Росгидромета. Синоптики подчеркнули, что такие показатели являются превышением климатической нормы на 4–5 градусов и больше характеры для летнего сезона.
Помимо этого, метеорологи отметили, что в первые дни мая в столичном регионе ожидаются кратковременные дожди, а также грозы и усиление ветра, местами его порывы могут составить до 15 м/с.
А вот жителей Приволжья, Северного Кавказа и на большей части юга России в период майских праздников может ждать мокрый снег.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru