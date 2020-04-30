Синоптики посулили ряду регионов России экстремально жаркое лето

Будущим летом ряд российских регионов ждут экстремально высокие температуры. Как пишет РИА Новости, об этом заявили специалисты Росгидромета. Они подчеркнули, что такую картину может обеспечить увеличение повторяемости и интенсивности волн тепла, отмечает RT. Периоды жары наиболее вероятны на Европейской части России, однако дать точный прогноз о том, когда и в каких регионах они возникнут, пока невозможно.

Между тем, ранее стало известно, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом, специалист отметил, что каждое пятилетие средние температуры будут только повышаться. Вильфанд уточнил, что 2020-ый с вероятностью 99% войдет в топ-5 самых жарких лет, отмечает РЕН ТВ.