Синоптики посулили ряду регионов России экстремально жаркое лето
Будущим летом ряд российских регионов ждут экстремально высокие температуры. Как пишет РИА Новости, об этом заявили специалисты Росгидромета. Они подчеркнули, что такую картину может обеспечить увеличение повторяемости и интенсивности волн тепла, отмечает RT. Периоды жары наиболее вероятны на Европейской части России, однако дать точный прогноз о том, когда и в каких регионах они возникнут, пока невозможно.
Между тем, ранее стало известно, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких. Как пишет РИА Новости, об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом, специалист отметил, что каждое пятилетие средние температуры будут только повышаться. Вильфанд уточнил, что 2020-ый с вероятностью 99% войдет в топ-5 самых жарких лет, отмечает РЕН ТВ.
Напомним, что жителям столичного региона стоит ждать потепления к первым праздничным выходным с 1 по 5 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в темное время суток столбики термометров будут фиксировать отметки +3…+8, а днем воздух будет прогреваться до +16-ти. В некоторых районах может быть и до 23 градусов тепла.
Добавим, в последний раз температурный рекорд на майские праздники в столице зафиксировали 2 мая 2018 года – тогда днём столбики термометров дотянулись до отметки +28 градусов тепла, а ночью не опускались ниже 13-15 градусов, напоминает «Москва 24».
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