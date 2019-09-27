В столице экстренно госпитализировали звезду сериала «Глухарь»
Актер театра и кино Виктор Балабанов экстренно госпитализирован в столице, об этом сообщает «Пятый канал». Источник отмечает, что у известного артиста возникли проблемы с сердцем – у Виктора Балабанова диагностирована желудочная тахикардия. Других подробностей о состоянии актёра пока нет.
Напомним, Виктор Балабанов получил известность и признание публики, исполнив множество ролей не только на театральных подмостках, но и в популярных сериалах. В их числе «Солдаты», «Зверобой», «Час Волкова» и «Глухарь».
Ранее НСН писала, что жена известного актёра Сергея Гармаша Инна заявила, что информация о госпитализации артиста в больницу Новочеркасска не соответствует действительности. Как отмечает «Говорит Москва», супруга Гармаша подчеркнула, что «никто не госпитализирован» и «все в порядке».
В свою очередь, официальный представитель артиста Олег Будрин рассказал, что Гармаш уже прилетел из Ростова и приступил к съемкам в Санкт-Петербурге. При этом, Будрин подчеркнул, что актёр действительно слегка ударился головой, но не был пьян. Неприятность случилась с артистом на парковке аэропорта.
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