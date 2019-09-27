В столице экстренно госпитализировали звезду сериала «Глухарь»

Актер театра и кино Виктор Балабанов экстренно госпитализирован в столице, об этом сообщает «Пятый канал». Источник отмечает, что у известного артиста возникли проблемы с сердцем – у Виктора Балабанова диагностирована желудочная тахикардия. Других подробностей о состоянии актёра пока нет.

Напомним, Виктор Балабанов получил известность и признание публики, исполнив множество ролей не только на театральных подмостках, но и в популярных сериалах. В их числе «Солдаты», «Зверобой», «Час Волкова» и «Глухарь».