СМИ сообщают о тайной госпитализации Шумахера в Париж
Семикратный чемпион «Формулы-1», немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, получивший серьезную травму мозга в 2013 году, тайно перевезен из Швейцарии в парижскую клинику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
Отмечается, что Шумахера привезли в отделение сердечно-сосудистой хирургии. СМИ сообщают, что автогонщику будут вводить стволовые клетки.
В конце прошлого года сообщалось, что состояние спортсмена значительно улучшилось и «он больше не прикован к постели».
Напомним, травму головы Шумахер получил в конце декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах.
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