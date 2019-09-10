СМИ сообщают о тайной госпитализации Шумахера в Париж

Семикратный чемпион «Формулы-1», немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, получивший серьезную травму мозга в 2013 году, тайно перевезен из Швейцарии в парижскую клинику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что Шумахера привезли в отделение сердечно-сосудистой хирургии. СМИ сообщают, что автогонщику будут вводить стволовые клетки.

В конце прошлого года сообщалось, что состояние спортсмена значительно улучшилось и «он больше не прикован к постели».

Напомним, травму головы Шумахер получил в конце декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах.

