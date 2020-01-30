В столичных школах в 2019 году стажировались учителя из 109 городов
Учителя из 109 городов Российской Федерации прошли в прошлом году образовательные стажировки в школах столицы, сообщает официальный портал мэра Москвы. Курс повышения квалификации стал возможным благодаря проекту «Взаимообучение городов». В общей сложности в нем приняли участие свыше 16 тысяч человек.
Директора и педагоги познакомились с эффективными образовательными практиками учебных заведений Москвы. Они, в частности, проанализировали принципы функционирования «Московской электронной школы», систему обучения директоров школ и завучей, узнали о принципах управления большими школами.
Некоторые из лучших учебных практик столицы уже реализуются в регионах. Так, проект «Московская электронная школа» активно внедряется в Выборге, Красноярске, Перми и Сочи. Более того, учителя из Ижевска и Липецка выиграли гранты за развитие «МЭШ», отмечает АГН «Москва».
Ещё одно интересное новшество в сфере образования внедряется в Выборге. Там стартовал проект «Субботы выборгского школьника», аналогичный «Субботам московского школьника». Главная его цель – обеспечить ученикам полезное времяпровождения выходных.
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