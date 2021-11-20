В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и мокрого снега
Желтый уровень погодной опасности объявили в субботу в Москве и области из-за ветра и мокрого снега. Об этом сообщает Гидрометцентр.
По данным синоптиков, в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Желтый уровень погодной опасности в Москве будет действовать с 10:00 субботы до 04:00 воскресенья, в Московской области — с 09:00 субботы до 05:00 воскресенья.
Кроме того, в субботу в регионе выпадет мокрый снег. Из-за осадков предупреждение о погодной опасности в Москве объявлено с 03:00 до 23:00, синоптики предупреждают о налипании мокрого снега. В Подмосковье ожидается снег и гололедица, предупреждение будет действовать с 03:00 до 21:00.
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