В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра и мокрого снега

По данным синоптиков, в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Желтый уровень погодной опасности в Москве будет действовать с 10:00 субботы до 04:00 воскресенья, в Московской области — с 09:00 субботы до 05:00 воскресенья.

Кроме того, в субботу в регионе выпадет мокрый снег. Из-за осадков предупреждение о погодной опасности в Москве объявлено с 03:00 до 23:00, синоптики предупреждают о налипании мокрого снега. В Подмосковье ожидается снег и гололедица, предупреждение будет действовать с 03:00 до 21:00.

