Власти Москвы усилили работу из-за прогноза о погоде

Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за прогноза о резком ухудшения погоды в столице. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.

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«Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 20 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Утром и в течение дня 20 ноября местами усиление ветра с порывами до 15-20 м/с», - отметили в комплексе.

На Москву надвигается циклон «Ульрих», который принесет с собой плотные облака, обильные осадки и резкие перепады атмосферного давления. В столице будет скользко, дискомфорта добавит сильный ветер, предупредил беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Прогноз ПогодыПрогнозМосква
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