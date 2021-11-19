Власти Москвы усилили работу из-за прогноза о погоде
Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за прогноза о резком ухудшения погоды в столице. Об этом рассказал комплекс городского хозяйства Москвы в своем Telegram-канале.
«Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 20 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Утром и в течение дня 20 ноября местами усиление ветра с порывами до 15-20 м/с», - отметили в комплексе.
На Москву надвигается циклон «Ульрих», который принесет с собой плотные облака, обильные осадки и резкие перепады атмосферного давления. В столице будет скользко, дискомфорта добавит сильный ветер, предупредил беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,3 млн+37 156 / сут.
Умерли
262 тыс.+1 254 / сут.
Выздоровели
8,0 млн+37 004 / сут.
- США поддержали позицию Путина насчет Украины и Донбасса
- Петербург второй день ставит рекорд по вакцинации от COVID-19
- «Зенит» разгромил «Нижний Новгород»
- Саакашвили назвал условие прекращение голодовки
- Суд арестовал министра культуры Крыма по обвинению во взятке
- Джо Байден вернулся к исполнению президентских обязанностей
- Российский теннисист Габашвили дисквалифицирован за допинг
- «Мы угрожаем?»: Минобороны Белоруссии обвинило НАТО в подготовке к войне
- Красный Крест начал сбор средств для мигрантов в Белоруссии
- Следствие предъявило обвинение в мошенничестве Раковой и Заку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru