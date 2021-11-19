Власти Москвы усилили работу из-за прогноза о погоде

«Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на 20 ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Утром и в течение дня 20 ноября местами усиление ветра с порывами до 15-20 м/с», - отметили в комплексе.

На Москву надвигается циклон «Ульрих», который принесет с собой плотные облака, обильные осадки и резкие перепады атмосферного давления. В столице будет скользко, дискомфорта добавит сильный ветер, предупредил беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

