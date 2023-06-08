В столичном парке «Фили» на торги выставили право открыть кафе
Павильон кафе с летней верандой появится в Филевском парке на западе столицы. Открыть его сможет победитель городского аукциона. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, нестационарный торговый объект разместится на пересечении улиц Барклая и Новозаводской. С победителем подпишут договор на пять лет.
Уточняется, что павильон должен отвечать определенным архитектурным решениям, характеристикам и требованиям. Это будет облицованное декоративными панелями и световыми конструкциями строение из сборного металлокаркаса с витражным остеклением и односкатной крышей. Площадь внутреннего помещения кафе составит 398 квадратных метров. Площадь веранды – 127 квадратных метров. С тыльной стороны здания под навесом должно быть предусмотрено место под мусорные контейнеры.
Щербаков также отметил, что победитель торгов сможет включить в меню своего всесезонного кафе горячие и холодные блюда из полуфабрикатов, выпечку и кондитерские изделия, чай, кофе, безалкогольные прохладительные напитки, снеки и другую продукцию.
Заявочная кампания по городскому аукциону завершится 23 июня. Торги пройдут 28 июня в электронной форме. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДНР задержали шпиона украинской внешней разведки
- СМИ: в России предложили запретить выкидывать одежду
- СМИ: В США прокуратура уведомила Трампа о ведении против него уголовного расследования
- В Сумах прогремели несколько взрывов
- Guardian: экс-генсек НАТО считает возможным отправку войск альянса на Украину
- Принц Гарри заявил, что его телефон могли прослушивать годами
- Рогов сообщил, что украинская танковая группа пошла в наступление
- СМИ: невысыпающимся россиянам переплачивают 3,5 триллиона рублей в год
- Посол Антонов обвинил американские СМИ в дезинформации вокруг Каховской ГЭС
- СМИ: Fox News уведомил Карлсона о нарушении контракта из-за шоу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru