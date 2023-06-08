В столичном парке «Фили» на торги выставили право открыть кафе

Павильон кафе с летней верандой появится в Филевском парке на западе столицы. Открыть его сможет победитель городского аукциона. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, нестационарный торговый объект разместится на пересечении улиц Барклая и Новозаводской. С победителем подпишут договор на пять лет.

Уточняется, что павильон должен отвечать определенным архитектурным решениям, характеристикам и требованиям. Это будет облицованное декоративными панелями и световыми конструкциями строение из сборного металлокаркаса с витражным остеклением и односкатной крышей. Площадь внутреннего помещения кафе составит 398 квадратных метров. Площадь веранды – 127 квадратных метров. С тыльной стороны здания под навесом должно быть предусмотрено место под мусорные контейнеры.

Щербаков также отметил, что победитель торгов сможет включить в меню своего всесезонного кафе горячие и холодные блюда из полуфабрикатов, выпечку и кондитерские изделия, чай, кофе, безалкогольные прохладительные напитки, снеки и другую продукцию.

Заявочная кампания по городскому аукциону завершится 23 июня. Торги пройдут 28 июня в электронной форме. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

