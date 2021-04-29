В столичном метро установлен рекорд по числу оплаты поездок банковскими картами

В марте в столичном метро установлен рекорд по числу оплаты поездок банковскими картами. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении говорится, что в марте 2021 года пассажиры оплатили проезд банковскими картами 9,28 миллионов раз, в прошлом году за аналогичный период оплата безналичным платежом была осуществлена 4,98 миллиона раз.

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Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что сегодня такой способ оплаты приобретает все большую актуальность, а Москва – один из немногих городов в мире, который предлагает такое количество бесконтактных способов оплаты в общественном транспорте.

Впервые оборудование для оплаты проезда банковскими картами было установлено в 2015 году на турникете станции метро «Котельники». Сейчас в московском метро 893 таких турникета на всех станциях. Оплатить проезд граждане могут банковскими картами «Мир», MasterCard, Visa или с помощью платежных сервисов.

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ФОТО: РИА Новости
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