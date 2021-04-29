В марте в столичном метро установлен рекорд по числу оплаты поездок банковскими картами. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении говорится, что в марте 2021 года пассажиры оплатили проезд банковскими картами 9,28 миллионов раз, в прошлом году за аналогичный период оплата безналичным платежом была осуществлена 4,98 миллиона раз.