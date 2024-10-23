В столичном Люблино ввели карантин по бешенству

В столичном районе Люблино ввели карантин по бешенству. Информация об этом появилась на московском портале mos.ru.

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Речь идет о районе улиц Марьинский Парк, Верхние Поля, Белореченская, Тихорецкий бульвар, Краснодарская и Аллея Кремлевских Курсантов.

Причиной введения карантина являются обнаруженные на территории случаи бешенства. Карантин ввели до 22 декабря. До этого времени в районе запретили ярмарки, выставки животных. Также запрещается вывозить и отлавливать питомцев.

Ранее опасного медведя, который нанес смертельные травмы двум мужчинам в дачном домике, а также убил более 30 собак в приюте, ликвидировали в Приморье, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Залесский
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