В Приамурье больной бешенством барсук укусил 13-летнего мальчика

«В настоящее время специалисты амурского управления ветеринарии завершили в очаге все необходимые мероприятия. Проведена повторная вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных, у которых подходил к концу срок действия прошлогодних прививок», — отметили в ведомстве.

Напавшего на ребенка барсука отловили, пострадавшему мальчику оперативно оказали медпомощь и провели вакцинацию.

Управление ветеринарии рекомендовало гражданам соблюдать меры предосторожности, сохранять бдительность, прививать домашних животных от бешенства, а в случае укусов — даже незначительных — обращаться к медикам и информировать управление о ЧП.

Ранее в Серове Свердловской области домашняя собака напала на пятилетнюю девочку, ребенка доставили в больницу с укусами на лице и травмой правого глаза, напоминает Ura.ru.

