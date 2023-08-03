В Приамурье больной бешенством барсук укусил 13-летнего мальчика
Дикий барсук, больной бешенством, укусил 13-летнего мальчика на частном подворье в Амурской области, из-за ЧП в селе Калинино ввели карантин. Об этом сообщили в управлении ветеринарии по региону.
«В настоящее время специалисты амурского управления ветеринарии завершили в очаге все необходимые мероприятия. Проведена повторная вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных, у которых подходил к концу срок действия прошлогодних прививок», — отметили в ведомстве.
Напавшего на ребенка барсука отловили, пострадавшему мальчику оперативно оказали медпомощь и провели вакцинацию.
Управление ветеринарии рекомендовало гражданам соблюдать меры предосторожности, сохранять бдительность, прививать домашних животных от бешенства, а в случае укусов — даже незначительных — обращаться к медикам и информировать управление о ЧП.
Ранее в Серове Свердловской области домашняя собака напала на пятилетнюю девочку, ребенка доставили в больницу с укусами на лице и травмой правого глаза, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru