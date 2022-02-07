В столичном Депздраве опровергли некорректный расчет и снижение зарплат врачей

Ранее сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», комментируя данные официального сайта мэра Москвы о средней зарплате врачей поликлиник в 146 тысяч рублей в месяц, заявил, что такие суммы медики могут получать лишь при переработках. Кроме того, Коновал отметил, что по итогам 2021 года отдельным категориям врачей снизили заработную плату.

«Информация о том, что у ряда категорий врачей снизилась средняя заработная плата, не соответствует действительности. Так, например, средняя заработная плата врача-гинеколога, о снижении которой заявляется в материале, на самом деле выросла и составила по итогам 2021 года – 150 028 руб.», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Депздраве отметили, что расчет средней зарплаты врачей поликлиник происходит в соответствии с Трудовым кодексом с учетом заработной платы и иных видов выплат. Ведомство подчеркивает, что выплаты каждому работнику зависят от «квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы, продолжительности фактически отработанного времени» и могут отличаться как в рамках учреждения, так и в сравнении с другими организациями.

