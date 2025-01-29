В столичном аэропорту у пассажирки из Индии изъяли радиоактивный вулканический песок

В ведомстве рассказали, что россиянка собрала крошку вулканической лавы на пляже в Керале и привезла домой как сувенир. В составе лавы оказался радиоактивный минерал, а уровень излучения превысил допустимый в 15 раз.

Бутылку с материалом пришлось забрать и поместить в изолированный сейф до принятия решения об уничтожении.

Ранее сотрудники таможни задержали гражданина Китая, который пытался вывезти из России дериваты кашалота, напоминает «Свободная пресса».

