В столичной школе рассказали об участии в акции «С теплом в сердце»
Учащиеся столичной школы №2005 присоединились к акции «С теплом в сердце», в рамках которой можно направить поздравление с Новым годом участникам специальной военной операции. Об этом сообщила руководитель волонтерского отряда школы Ольга Болотских.
По её словам, эта акция нашла сразу отклик, потому что у некоторых детей в семьях кто-то ушел сейчас на специальную военную операцию, то есть, детям это близко, коме того, это самый простой способ хоть как-то помочь нашим солдатам.
«Письма были невероятно трогательные. Самое ценное, что дети, которые у нас в дошкольных отделениях, рисуют такие трогательные открытки своими руками. Я знаю отклики от первой партии писем, которые мы отправили, что солдаты, действительно, плакали», - рассказала Болотских.
Она отметила, что с каждым разом, все больше и больше детей включаются в акцию.
Руководитель волонтерского отряда добавила, что писать письма военнослужащим будут и в дальнейшем.
Ранее на официальном сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что школьников, студентов, а также их родителей и педагогов приглашают принять участие в волонтерском проекте «С теплом в сердце». Передать письмо или поздравительную открытку можно до 23 декабря. Послания нужно передать лично в московский центр «Патриот. Спорт» или через волонтерскую организацию в школе.
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