В Steam выйдет игра-симулятор офиса

В августе на площадке Steam представят игру-симулятор офиса Dale & Dawson Stationery Supplies.

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Пользователю предстоит играть за менеджера, специалиста или бездельника в офисе. Роль будет определяться случайным образом.

Специалисты стремятся продвинуть компанию вперед за счет выполнения заданий, а бездельники, прикрываясь усердным трудом, стараются уклониться от своих обязанностей, не вызывая подозрений. Менеджер должен разгадать, кто отлынивает от работы.

В описании видеоигры говорится, что пользователи смогут использовать голосовой чат для обсуждения, заключения союзов и обвинений в режиме реального времени, что делает социальное взаимодействие важнейшим элементом игрового процесса.

Ранее одна из разработчиков компьютерной игры «Санёк» про жизнь в маленьком постсоветском городке Валентина Северин рассказала «Радиоточке НСН», что на создание проекта ушло четыре года.

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ФОТО: Striped Panda Studios
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