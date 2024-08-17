В Steam выйдет игра-симулятор офиса
В августе на площадке Steam представят игру-симулятор офиса Dale & Dawson Stationery Supplies.
Пользователю предстоит играть за менеджера, специалиста или бездельника в офисе. Роль будет определяться случайным образом.
Специалисты стремятся продвинуть компанию вперед за счет выполнения заданий, а бездельники, прикрываясь усердным трудом, стараются уклониться от своих обязанностей, не вызывая подозрений. Менеджер должен разгадать, кто отлынивает от работы.
В описании видеоигры говорится, что пользователи смогут использовать голосовой чат для обсуждения, заключения союзов и обвинений в режиме реального времени, что делает социальное взаимодействие важнейшим элементом игрового процесса.
Ранее одна из разработчиков компьютерной игры «Санёк» про жизнь в маленьком постсоветском городке Валентина Северин рассказала «Радиоточке НСН», что на создание проекта ушло четыре года.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС отчиталось об эвакуации еще более трех тысяч жителей Курской области
- Минздрав: Порядка 40,1 тысячи палестинцев погибли в Газе из-за действий Израиля
- В Steam выйдет игра-симулятор офиса
- Минобороны России: ВС РФ отразили атаки ВСУ в Курской области
- В Тандинском районе Тувы ввели режим ЧС из-за пожаров
- ВС РФ уничтожили бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 ВСУ за сутки
- Тур Coldplay «Music of the Spheres» стал самым кассовым в категории рок-концертов
- РЖД запустит поезд из Москвы в Абхазию с винными турами
- ФПК продлила измененную схему движения поездов через Курскую область
- ЦИК Белоруссии: В республике в любой момент готовы провести выборы президента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru