Правозащитники выступили за всеобщую стерилизацию собак за счет государства
Зоозащитники предложили стерилизовать собак за счёт государства. Это позволит сократить неконтролируемое размножение кошек и собак в приютах. Об этом заявила президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова. Она высказалась по поводу «концлагеря для собак», который был обнаружен в городе Камышлов Свердловской области.
«Требуется вмешательство со стороны государства, а именно — установление жёсткого контроля за их разведением. До тех пор это будет конвейер смертей. Приюты не способны вместить всех бродячих животных, которые появляются снова и снова», — уточнила Новожилова в интервью газете «Известия».
Истощённых собак в Камышлове обнаружила общественный инспектор по обращению с животными Елена Матушкина. Она рассказала, что увидела там антисанитарные условия. Кормили собак «какой-то жижей и плесневелым хлебом». Известно, что частный приют выполняет заказы мэрии по содержанию отловленных на улицах бездомных собак.
Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», в России проживает более 4 млн бездомных животных. Согласно исследованию компании Mars Petcare, уровень отказа от домашних животных в стране составляет 26%. Отмечается, что Россия занимает второе место по процентному соотношению числа бездомных животных к общему количеству и располагается между Великобританией и Германией (5% и 7% соответственно). «В среднем бездомную кошку или собаку хотя бы один раз в день видит 39% и 38% россиян», - сообщают исследователи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- Курс начальной военной подготовки введут в школах с 1 сентября 2023 года
- В Херсонской области нашли заминированный тайник с украинским оружием
- Песков: Придет время, и Путин приедет на Донбасс
- В Киеве зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в воздухе
- Володин предрек усугубление кризиса власти в США
- В Турции сообщили, что из украинских портов вывезли 10,1 миллиона тонн зерна
- Лукашенко и Путин по телефону обсудили предстоящее заседание ОДКБ
- Столтенберг анонсировал саммит НАТО в 2023 году в Вильнюсе
- В Египте запустили систему Tax Free для иностранных туристов
- Вице-губернатора Кубани Наумова избрали мэром Краснодара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru