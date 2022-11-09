Правозащитники выступили за всеобщую стерилизацию собак за счет государства

Зоозащитники предложили стерилизовать собак за счёт государства. Это позволит сократить неконтролируемое размножение кошек и собак в приютах. Об этом заявила президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова. Она высказалась по поводу «концлагеря для собак», который был обнаружен в городе Камышлов Свердловской области.

«Требуется вмешательство со стороны государства, а именно — установление жёсткого контроля за их разведением. До тех пор это будет конвейер смертей. Приюты не способны вместить всех бродячих животных, которые появляются снова и снова», — уточнила Новожилова в интервью газете «Известия».

Истощённых собак в Камышлове обнаружила общественный инспектор по обращению с животными Елена Матушкина. Она рассказала, что увидела там антисанитарные условия. Кормили собак «какой-то жижей и плесневелым хлебом». Известно, что частный приют выполняет заказы мэрии по содержанию отловленных на улицах бездомных собак.

Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», в России проживает более 4 млн бездомных животных. Согласно исследованию компании Mars Petcare, уровень отказа от домашних животных в стране составляет 26%. Отмечается, что Россия занимает второе место по процентному соотношению числа бездомных животных к общему количеству и располагается между Великобританией и Германией (5% и 7% соответственно). «В среднем бездомную кошку или собаку хотя бы один раз в день видит 39% и 38% россиян», - сообщают исследователи.



