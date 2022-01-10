В Старый Новый год Москву накроет снегопад
Празднование Старого Нового года в Москве будет сопровождаться снегопадом, после чего в столицу ненадолго придет плюсовая температура, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
Новый год по старому стилю отмечают в ночь с 13 на 14 января.
Помимо снегопада в праздник ожидается облачная погода, отметила Позднякова.
По ее словам, ночью температура будет от 3 до 8 градусов мороза, а днем воздух может прогреться выше нуля. В пятницу днем температура в столице будет колебаться от плюс 1 до минус 4 градусов.
В субботу, 15 января, снегопад прекратится, однако температура понизится до 2-7 градусов мороза.
Позднякова также рассказала, когда закончится сегодняшний снегопад.
«Минувшей ночью московский регион получил первую порцию снега. Сегодня снегопад продолжится, но будет менее интенсивный. К полуночи он начнёт прекращаться», - отметила главный специалист Метеобюро Москвы в эфире «Радио 1».
Позднякова добавила, что наиболее холодными на этой неделе будут ночи на среду и на четверг, когда температура по области может упасть до минус 20 градусов. В среду днем ожидается 10-15 градусов мороза, в четверг – от 3 до 8 градусов ниже нуля.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» обещал, что во второй половине января Москву ждут «настоящие русские морозы», при этом «снега будет навалом».
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