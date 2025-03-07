В США заявили, что задержанный террорист признался в теракте в «Крокусе»
Американские власти сообщили, что задержанный в Пакистане Мохаммад Шарифулла, которого США считают организатором взрыва в кабульском аэропорту в 2021 году, признался в передаче инструкций исполнителям нападения в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в заявлении Минюста США.
Президент Дональд Трамп ранее объявил о поимке Шарифуллы во время обращения к Конгрессу, заявив, что тот причастен к гибели американских военных при выводе войск из Афганистана.
Позднее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что задержанный признался пакистанским властям в атаке на аэропорт, а также заявил о причастности к нападениям в России и Иране. Эти показания он повторил на допросе ФБР.
По данным Минюста США, Шарифулла утверждал, что действовал от имени афганского крыла «Исламского государства» (ИГИЛ-К, запрещена в РФ) и обучал нападавших обращению с оружием. Он также заявил, что узнал среди задержанных в России боевиков тех, кого ранее инструктировал, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru