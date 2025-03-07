В США заявили, что задержанный террорист признался в теракте в «Крокусе»

Американские власти сообщили, что задержанный в Пакистане Мохаммад Шарифулла, которого США считают организатором взрыва в кабульском аэропорту в 2021 году, признался в передаче инструкций исполнителям нападения в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в заявлении Минюста США.

Президент Дональд Трамп ранее объявил о поимке Шарифуллы во время обращения к Конгрессу, заявив, что тот причастен к гибели американских военных при выводе войск из Афганистана.