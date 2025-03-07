Минюст США объявил о задержании возможного организатора теракта в «Крокусе»

Американские следователи также установили, что Шарифулла принимал участие в боевых действиях в Афганистане против военных США. В самой Америке его обвиняют в нападении на солдат, включая теракт в аэропорту Кабула в 2021 году, жертвами которого стали эвакуировавшиеся военные. Задержание произошло в Пакистане, после чего подозреваемого передали США.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следственные действия по делу о теракте завершены менее чем за год. Он отметил, что подобные преступления готовятся тщательно и задолго до совершения, передает «Радиоточка НСН».

