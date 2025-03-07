Минюст США объявил о задержании возможного организатора теракта в «Крокусе»
Власти США задержали предполагаемого организатора теракта, совершенного 22 марта 2023 года в «Крокус Сити Холле». Министерство юстиции страны сообщило, что арестованный — член террористической группировки «ИГИЛ» (запрещена в России) Мохаммад Шарифулла.
По данным ведомства, во время допроса ФБР подозреваемый признался, что обучал боевиков использованию огнестрельного оружия, включая винтовки типа АК, и узнал среди задержанных в России исполнителей атаки тех, кого ранее инструктировал.
Американские следователи также установили, что Шарифулла принимал участие в боевых действиях в Афганистане против военных США. В самой Америке его обвиняют в нападении на солдат, включая теракт в аэропорту Кабула в 2021 году, жертвами которого стали эвакуировавшиеся военные. Задержание произошло в Пакистане, после чего подозреваемого передали США.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следственные действия по делу о теракте завершены менее чем за год. Он отметил, что подобные преступления готовятся тщательно и задолго до совершения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru