В США задержали специалиста, заявившего об искажении статистики по COVID-19
Власти штата Флориды в США арестовали специалиста по статистике заражения коронавирусом Ребеку Джонс, которая заявила о манипуляциях данными о жертвах пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS Miami.
Джонс была уволена из Минздрава штата в мае 2020 года после того, как обвинила власти в занижении количества случаев COVID-19 и искажении статистики смертности. В ноябре против нее инициировали расследование в связи с "нелегальным доступом в компьютерные системы" ведомства.
В декабре правоохранительный департамент региона провел обыск в доме Джонс, по данным департамента, в доме найдены доказательства вины женщины. Джонс сдалась полиции после выдачи ордер на ее арест.
Ранее в своем аккаунте в Twitter специалист заявила, что власти Флориды "бросают в тюрьму ученых" за правду о коронавирусной инфекции, которую те пытаются распространить.
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