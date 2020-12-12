В США выявили новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки США установили антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 231 775 человек. Об этом на основе данных властей и открытых источников заявили в университете Джонса Хопкинса.

Предыдущий рекорд заражений фиксировали 5 декабря, когда COVID-19 подтвердили у более 227 тысяч американцев.

Известно, что за истекшие сутки в США умерли 3309 человек с подтвержденным коронавирусом.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в США с начала эпидемии зафиксировали 15,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 295 тысяч человек скончались. Выздоровели свыше 6 миллионов американцев.

