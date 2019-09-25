В США выпустят гендерно-нейтральную Барби

Американская компания Mattel, выпускающая кукол Барби, объявила о выходе новой линейки. В неё, как пишет «Медуза», войдут куклы без чётко выраженного гендера. Каждой такой кукле можно будет подобрать причёску, одежду и аксессуары.

По мнению создателей, этот шаг станет первым на пути к диалогу о том, для чего вообще нужны куклы. Отметим, что каждая кукла в коллекции будет поступать в продажу с двумя разными комплектами — одежды и причёсок. Стоимость такой игрушки будет равна 45 долларам.

Ранее НСН писала, что опрос трёх тысяч пользователей секс-игрушек показал, зачем люди занимаются сексом. О гендерной разнице в подходе к утехам в беседе с изданием порассуждал врач-сексолог Александр Полеев. Читайте в материале НСН.

