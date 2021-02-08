Пранкера убили в США прямо во время розыгрыша

В американском штате Теннесси пранкер Тимоти Уилкс был застрелен, когда изображал грабителя для очередного розыгрыша, сообщает NBC News.

Вместе со своим другом Тимоти Уилкс решил разыграть группу людей на стоянке одного из предприятий, сымитировав ограбление с использованием ножей для разделки мяса.

Одна из жертв пранка, 23-летний Дэвид Старнс-младший, принял происходящее всерьез и застрелил 20-летнего Уилкса. Он сообщил полицейским, что не знал о «шутке».

По данным NBC News, местные правоохранители приступили к расследованию инцидента, никаких обвинений Старнсу пока не предъявили.

