В США вакцинация от COVID-19 станет общедоступной не раньше мая
Вакцинация от коронавируса в США станет общедоступной не раньше конца весны, заявил Такую директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телекомпании CNN.
По его словам, закончить вакцинацию приоритетных групп населения и перейти к массовой планировалось в апреле. Однако недостаток вакцины привел к ее переносу на более поздний срок - не ранее чем к концу весны.
Сейчас в США две дозы вакцины получили 15 миллионов человек, еще почти 40 миллионов прошли первую стадию вакцинации.
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