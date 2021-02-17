В США вакцинация от COVID-19 станет общедоступной не раньше мая

Вакцинация от коронавируса в США станет общедоступной не раньше конца весны, заявил Такую директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью телекомпании CNN.

По его словам, закончить вакцинацию приоритетных групп населения и перейти к массовой планировалось в апреле. Однако недостаток вакцины привел к ее переносу на более поздний срок - не ранее чем к концу весны.

Сейчас в США две дозы вакцины получили 15 миллионов человек, еще почти 40 миллионов прошли первую стадию вакцинации.

