В США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам

Госдеп объявил о введение с 24 января текущего года новых правил выдачи виз беременным женщинам. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, в соответствующем документе указано, что поездка в США с целью получения гражданства ребенком, рожденном на территории государства, является недопустимым основанием для стандартной туристической визы.

В документе также отмечается, что при наличии подозрений у сотрудника посольства на наличие такой цели, заявителю нужно будет доказать обратное. При этом указывается, что на случаи необходимости получения медпомощи США беременным по показаниям здоровья это не распространяется, однако это нужно доказать.

В Белом доме уверены, что это позволит сократить незаконную иммиграцию. Напомним, в настоящее время ребенок, рожденный на территории США, автоматически получает гражданство этой страны. Трамп не раз высказывался о желании отметить это правило.

