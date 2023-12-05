В США умерла младшая сестра Фиделя Кастро
Младшая сестра лидера кубинской революции Фиделя Кастро Хуанита Кастро умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщила в соцсетях ее представитель Мария Антониетта Коллинс.
Сестра политического деятеля ушла из жизни 4 декабря в Майами.
«В возрасте 90 лет умерла Хуанита Кастро — исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы», — написала Коллинс.
Известно, что похороны пройдут в закрытом режиме.
Хуанита Кастро покинула Кубу в 1964 году и неоднократно выступала с критикой в адрес властей республики. Позже сестра бывшего лидера острова призналась в сотрудничестве с ЦРУ с 1961 года: женщина помогала кубинцам покинуть страну и выполняла другие поручения. Хуанита Кастро не общалась с братом-революционером после выезда с Кубы.
В феврале 2018 года стало известно о смерти старшего сына Фиделя Кастро, доктора наук Фиделя Анхеля Кастро Диас-Баларта. Ученый страдал от глубокой депрессии и покончил с собой, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США умерла младшая сестра Фиделя Кастро
- Евро поднялся выше 99 рублей впервые с 7 ноября
- СМИ: На пляже в Крыму нашли безэкипажный катер ВСУ со взрывчаткой
- Релиз GTA VI запланировали на 2025 год
- СМИ: В Россию вернулись 40% уехавших в 2022 году релокантов
- Минобороны: Над Азовским морем уничтожили и перехватили 6 беспилотников ВСУ
- ПВО уничтожила и перехватила 35 украинских дронов над Крымом и Азовским морем
- «Пелевин и Atomic Heart»: Букмейт назвал самые популярные книги 2023 года
- Решение сенаторов по импичменту Байдену вынесут в начале 2024 года
- СМИ: Израиль может затопить туннели в Газе морской водой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru