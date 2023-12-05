В США умерла младшая сестра Фиделя Кастро

Сестра политического деятеля ушла из жизни 4 декабря в Майами.

«В возрасте 90 лет умерла Хуанита Кастро — исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы», — написала Коллинс.

Известно, что похороны пройдут в закрытом режиме.

Хуанита Кастро покинула Кубу в 1964 году и неоднократно выступала с критикой в адрес властей республики. Позже сестра бывшего лидера острова призналась в сотрудничестве с ЦРУ с 1961 года: женщина помогала кубинцам покинуть страну и выполняла другие поручения. Хуанита Кастро не общалась с братом-революционером после выезда с Кубы.

В феврале 2018 года стало известно о смерти старшего сына Фиделя Кастро, доктора наук Фиделя Анхеля Кастро Диас-Баларта. Ученый страдал от глубокой депрессии и покончил с собой, напоминает Ura.ru.

