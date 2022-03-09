В США пациент умер через два месяца после пересадки ему сердца свиньи

Первый человек, получивший пересадку сердца от свиньи, умер через два месяца после новаторского эксперимента. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на больницу Мэриленда, которая провела операцию.

Пациенту было 57 лет. Врачи не дали точной причины смерти, сказав только, что его состояние начало ухудшаться несколькими днями ранее.

Мужчина был кандидатом на этот эксперимент, поскольку не имел права на пересадку человеческого сердца из-за тяжести своего состояния здоровья

