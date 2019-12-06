В США скончался майор-перебежчик из КГБ

О смерти чекиста-перебежчика сообщили американские СМИ, передает RT. Во время службы в органах Шеймов работал в восьмом главном управлении – это подразделение занималось шифровкой, связью и технической безопасностью, сообщает RT.

В 1979 году по собственной инициативе вышел на связь с американскими спецслужбами и был завербован. В следующем году сбежал в США при помощи ЦРУ.

Примечательно, что в 2000 году Шеймов подал американский суд на ЦРУ, обвинив управление в занижении обещанного вознаграждения, более того, он выиграл процесс.

Отмечается, что Шеймов скончался от осложнения болезни легких. Его смерть подтвердила супруга Ольга, отмечает Газета.ру.

