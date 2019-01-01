Умер генерал КГБ, боровшийся с «антисоветчиками» в СССР

Экс-зампредседателя КГБ СССР, начальник пятого, так называемого идеологического управления генерал армии Филипп Бобков умер в Москве. Ему было 93 года, сообщает RT.

Филипп Бобков был участником Великой Отечественной войны. Службу в КГБ он начал в 1946 году в должности помощника оперуполномоченного. Начальником пятого управления КГБ он прослужил с 1969 по 1983-й год, сообщает Ura.ru. Он работал над идеологической контрразведкой, занимался борьбой с иностранной агентурой, расследованием терактов в СССР, решал межнациональные конфликты и противодействовал «антисоветским» элементам. В КГБ Боков прослужил 45 лет.



