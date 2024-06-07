Бразилия впервые выдала объявленного РФ в международный розыск россиянина
Бразилия впервые экстрадировала гражданина, объявленного Россией в международный розыск. Об этом сообщает Генпрокуратура.
Как отметили в ведомстве, по его требованию компетентные органы Бразилии экстрадируют россиянина Дениса Асфандьярова, подозреваемого в пособничестве в совершении мошенничества с преднамеренным неисполнением обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
«В период с 1 января 2017 года по 25 января 2018 года Асфандьяров, являясь коммерческим директором фирмы, совместно с соучастницей, не исполнив договорные обязательства по поставке строительных материалов, незаконно приобрел право на имущество двух строительных компаний в виде 29 квартир в Казани, общей стоимостью более 67 млн рублей», — полагает следствие.
Гражданину удалось скрыться от правоохранителей, в марте 2020-го его объявили в международный розыск, а спустя три года задержали. Выдача разыскиваемого из Бразилии в РФ пройдет впервые с момента вступления в силу договора между странами о выдаче от 14 января 2002 года.
«В сопровождении сотрудников ФСИН России обвиняемый будет доставлен транзитом через Турцию в Москву», — добавили в Генпрокуратуре.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, Асфандьярова экстрадировали из Бразилии сотрудники НЦБ Интерпола МВД и ФСИН, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru