В США родился ребенок Данилы Козловского

Его партнерша, актриса и режиссер Ольга Зуева сообщила о рождении их ребенка в своем Instagram. На опубликованном фото Зуева держит их ребенка, в подписи она благодарит Козловского за то, что он «выбрал» ее.

Стоит отметить, что ребенок Козловского и Зуевой родился в американской клинике. Ранее стало известно, что артист прилетел в США, чтобы присутствовать на родах, сообщают «Дни.ру».

Также стоит отметить, что родители пока не раскрывают ни имя, ни пол своего первенца.

